Выпуск новостей за 13:00: Умер Левко Лукьяненко. Фестиваль резьбы на Сумщине

В выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 13:00 – не стало Левко Лукьяненко – борца за независимость, которую как в подарок провозгласили именно в день его рождения. Гетманская столица – город Глухов Сумской области – в эти дни стал столицей резьбы. На специальный фестиваль в город съехались мастера со всей Украины.

Также в выпуске: Американское издание Bloomberg опубликовало список самых богатых людей мира. В США мужчина кормил ребенка грудью. Пострадавших при взрыве на Ровенском полигоне армейцев прооперировали.