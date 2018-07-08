Выпуск новостей за 13:00: Умер Левко Лукьяненко. Фестиваль резьбы на Сумщине

Выпуск новостей за 13:00: Умер Левко Лукьяненко. Фестиваль резьбы на СумщинеВыпуск новостей 27 Читати новину українською
В выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 13:00 – не стало Левко Лукьяненко – борца за независимость, которую как в подарок провозгласили именно в день его рождения. Гетманская столица – город Глухов Сумской области – в эти дни стал столицей резьбы. На специальный фестиваль в город съехались мастера со всей Украины.
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Источник: 24 Канал
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