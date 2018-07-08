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Випуск новин за 13:00: Помер Левко Лук'яненко. Фестиваль різьбярства на Сумщині

Випуск новин 15 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 липня станом на 13:00 – не стало Левка Лук'яненка – борця за незалежність, котру наче в подарунок проголосили саме у день його народження. Гетьманська столиця – місто Глухів на Сумщині – у ці дні стало столицею різьбярства. На спеціальний фестиваль до міста з’їхалися майстри зі всієї України.

Також у випуску:

Американське видання Bloomberg опублікували список найбагатший людей світу.

У США чоловік годував дитину груддю.

Постраждалих під час вибуху на рівненському полігоні армійців прооперували.

Теги: Випуск новин Втрати Суми
Джерело: 24 Канал
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