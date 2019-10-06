Выпуск новостей за 13:00: Вече против формулы Штайнмайера. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 13:00 – 6 октября в городах Украины проходит акция протеста "Остановим капитуляции". Ее участники выступают против реализации формулы Штайнмайера. На Донбассе двое раненых за сутки и 24 обстрела – по позициям ВСУ снова работают тяжелые минометы и артиллерия. Боевики продолжают умышленно срывать разведение войск на Донбассе.

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