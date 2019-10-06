Випуск новин за 13:00: Віче проти формули Штайнмаєра. Ситуація на фронті

У випуску новин за 6 жовтня станом на 13:00 – 6 жовтня у містах України відбувається акція протесту "Зупинимо капітуляцію". Її учасники виступають проти реалізації формули Штайнмаєра. На Донбасі двоє поранених за добу і 24 обстріли – по позиціях ЗСУ знову працюють важкі міномети і артилерія. Бойовики продовжують навмисне зривати розведення військ на Донбасі.

Також у випуску: У середмісті Гонконгу знову гаряче – на акцію протесту вийшли кілька тисяч людей. У Дніпрі з гуртожитку виселилили 200 студентів через зсув ґрунту. В Таїланді шість слонів впали у водоспад, рятуючи один одного.

Джерело: 24 канал