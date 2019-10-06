Випуск новин за 13:00: Віче проти формули Штайнмаєра. Ситуація на фронті
У випуску новин за 6 жовтня станом на 13:00 – 6 жовтня у містах України відбувається акція протесту "Зупинимо капітуляцію". Її учасники виступають проти реалізації формули Штайнмаєра. На Донбасі двоє поранених за добу і 24 обстріли – по позиціях ЗСУ знову працюють важкі міномети і артилерія. Бойовики продовжують навмисне зривати розведення військ на Донбасі.
Також у випуску:
У середмісті Гонконгу знову гаряче – на акцію протесту вийшли кілька тисяч людей.
У Дніпрі з гуртожитку виселилили 200 студентів через зсув ґрунту.
В Таїланді шість слонів впали у водоспад, рятуючи один одного.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Зупинимо капітуляцію": у містах України відбуваються віча проти формули Штайнмаєрасьогодні , 14:36
-
Довіряти не можна ревнувати: Потап розповів, що думає про оголені знімки Насті Каменськихсьогодні , 14:33
-
Ключова роль Луценка у справі про імпічмент Трампа: деталі від американських ЗМІсьогодні , 13:03
Коментарі