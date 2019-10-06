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      ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 13:00: Віче проти формули Штайнмаєра. Ситуація на фронті

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 жовтня станом на 13:00 – 6 жовтня у містах України відбувається акція протесту "Зупинимо капітуляцію". Її учасники виступають проти реалізації формули Штайнмаєра. На Донбасі двоє поранених за добу і 24 обстріли – по позиціях ЗСУ знову працюють важкі міномети і артилерія. Бойовики продовжують навмисне зривати розведення військ на Донбасі.

      Також у випуску:

      У середмісті Гонконгу знову гаряче – на акцію протесту вийшли кілька тисяч людей.

      У Дніпрі з гуртожитку виселилили 200 студентів через зсув ґрунту.

      В Таїланді шість слонів впали у водоспад, рятуючи один одного.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Формула Штайнмаєра Протести
      Джерело: 24 канал
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