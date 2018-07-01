Выпуск новостей за 13:00: Веломарафон The Sun Trip в Украине. Экстремальная Херсонщина

Выпуск новостей за 13:00: Веломарафон The Sun Trip в Украине. Экстремальная ХерсонщинаВыпуск новостей 26 Читати новину українською
В выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 13:00 – в Украине побывали участники веломарафона The Sun Trip. Стартовали они во Франции и едут через Украину вплоть до Китая. Морское побережье Херсонщины заполонили поклонники виндсерфинга.
Также в выпуске:
В Украине отмечают День Военно-Морских Сил Украины.
С 1 июля украинцев ожидает ряд социальных нововведений.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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