Выпуск новостей за 13:00: Веломарафон The Sun Trip в Украине. Экстремальная Херсонщина

В выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 13:00 – в Украине побывали участники веломарафона The Sun Trip. Стартовали они во Франции и едут через Украину вплоть до Китая. Морское побережье Херсонщины заполонили поклонники виндсерфинга.

Также в выпуске: В Украине отмечают День Военно-Морских Сил Украины. С 1 июля украинцев ожидает ряд социальных нововведений. Ситуация на фронте.