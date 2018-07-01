Випуск новин за 13:00: Веломарафон The Sun Trip в Україні. Екстремальна Херсонщина

Випуск новин за 13:00: Веломарафон The Sun Trip в Україні. Екстремальна ХерсонщинаВипуск новин 17 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 липня станом на 13:00 – в Україні побували учасники веломарафону The Sun Trip. Стартували вони у Франції та їдуть через Україну аж до Китаю. Морське узбережжя Херсонщини заполонили шанувальники віндсерфінгу.
Також у випуску:
В Україні відзначають День Віськово-Морських Сил України.
З 1 липня на українців чекає низка соціальних нововведень.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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