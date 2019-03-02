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      Выпуск новостей за 13:00: Вспышка кори. Проверка избирательных участков

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 13:00 – Украина возглавила десятку стран, где в 2018 зарегистрировано наибольшее количество случаев кори. По данным Минздрава, корью за неделю заболели более 3 тысяч украинцев. В Украине, за месяц до выборов начались проверки избирательных участков на безопасность. Спасатели проверяют состояние эвакуационных выходов и противопожарного водоснабжения

      Также в выпуске:

      Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов, и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

      Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат военным на передовой линии в Донбассе.

      За прошедшие сутки на фронте были интенсивные обстрелы из минометов и артиллерии, один военный ранен.

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      Теги: ГСЧС Выборы Президента 2019 Министерство здравоохранения Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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