Выпуск новостей за 13:00: Вспышка кори. Проверка избирательных участков

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 13:00 – Украина возглавила десятку стран, где в 2018 зарегистрировано наибольшее количество случаев кори. По данным Минздрава, корью за неделю заболели более 3 тысяч украинцев. В Украине, за месяц до выборов начались проверки избирательных участков на безопасность. Спасатели проверяют состояние эвакуационных выходов и противопожарного водоснабжения

Также в выпуске: Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов, и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат военным на передовой линии в Донбассе. За прошедшие сутки на фронте были интенсивные обстрелы из минометов и артиллерии, один военный ранен.