Випуск новин за 13:00: Спалах кору. Перевірка виборчих дільниць

У випуску новин за 2 березня станом на 13:00 – Україна очолила десятку країн, де у 2018 році зареєстровано найбільшу кількість випадків кору. За даними МОЗ, на кір за тиждень захворіли понад 3 тисячі українців. В Україні, за місяць до виборів почалися перевірки виборчих дільниць на безпеку. Зокрема, рятувальники перевіряють стан евакуаційних виходів та протипожежного водопостачання.

Також у випуску: Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів, та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовим на передовій лінії на Донбасі. Минулої доби на фронті були інтенсивні обстріли з мінометів та артилерії, один військовий поранений.