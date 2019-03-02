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      Випуск новин за 13:00: Спалах кору. Перевірка виборчих дільниць

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 березня станом на 13:00 – Україна очолила десятку країн, де у 2018 році зареєстровано найбільшу кількість випадків кору. За даними МОЗ, на кір за тиждень захворіли понад 3 тисячі українців. В Україні, за місяць до виборів почалися перевірки виборчих дільниць на безпеку. Зокрема, рятувальники перевіряють стан евакуаційних виходів та протипожежного водопостачання.

      Також у випуску: 

      Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів, та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.

      Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовим на передовій лінії на Донбасі.

      Минулої доби на фронті були інтенсивні обстріли з мінометів та артилерії, один військовий поранений.

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      Теги: Випуск новин Міністерство охорони здоров’я Президентські вибори 2019 ДСНС
      Джерело: 24 канал
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