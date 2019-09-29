Выпуск новостей за 13:00: ВСУ уничтожили позицию боевиков. Резня в США

В выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 13:00 – Украинские военные нанесли мощный огневой удар по позициям пророссийских боевиков на Донбассе. Полиция США застрелила вооруженного ножом неизвестного, ранившего пятерых человек в торговом центре в округе Балтимор штат Мэриленд.

Также в выпуске: На Донбассе обошлось без потерь. Однако мины калибра 120 и 82 миллиметра сыпали на позиции наших армейцев. В Харькове грабитель ограбил дом спортсменки-инвалида, и сразу же расплатился за свое преступление – сломав обе ноги.

Источник: 24 канал