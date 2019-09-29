Випуск новин за 13:00: ЗСУ знищили позицію бойовиків. Різанина у США

У випуску новин за 29 вересня станом на 13:00 – українські військові завдали потужного вогневого удару по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі. Поліція США застрелила озброєного ножем невідомого, який поранив п'ятьох осіб у торговому центрі в окрузі Балтимор штат Меріленд.

Також у випуску: На Донбасі обійшлось без втрат. Однак міни калібру 120 та 82 міліметри сипали на позиції наших армійців. У Харкові грабіжник пограбував будинок спортсменки-візочниці, і одразу ж розплатився за свій злочин – зламавши дві ноги. На Донбасі обійшлось без втрат. Однак міни калібру 120 та 82 міліметри сипали на позиції наших армійців.

Джерело: 24 канал