Випуск новин за 13:00: ЗСУ знищили позицію бойовиків. Різанина у США
У випуску новин за 29 вересня станом на 13:00 – українські військові завдали потужного вогневого удару по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі. Поліція США застрелила озброєного ножем невідомого, який поранив п'ятьох осіб у торговому центрі в окрузі Балтимор штат Меріленд.
Також у випуску:
На Донбасі обійшлось без втрат. Однак міни калібру 120 та 82 міліметри сипали на позиції наших армійців.
У Харкові грабіжник пограбував будинок спортсменки-візочниці, і одразу ж розплатився за свій злочин – зламавши дві ноги.
На Донбасі обійшлось без втрат. Однак міни калібру 120 та 82 міліметри сипали на позиції наших армійців.
Джерело: 24 канал
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