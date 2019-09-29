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      Випуск новин за 13:00: ЗСУ знищили позицію бойовиків. Різанина у США

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 вересня станом на 13:00 – українські військові завдали потужного вогневого удару по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі. Поліція США застрелила озброєного ножем невідомого, який поранив п'ятьох осіб у торговому центрі в окрузі Балтимор штат Меріленд.

      Також у випуску:

      На Донбасі обійшлось без втрат. Однак міни калібру 120 та 82 міліметри сипали на позиції наших армійців. 

      У Харкові грабіжник пограбував будинок спортсменки-візочниці, і одразу ж розплатився за свій злочин – зламавши дві ноги.

      На Донбасі обійшлось без втрат. Однак міни калібру 120 та 82 міліметри сипали на позиції наших армійців.

      blog_ava
      Головні новини 28 вересня: вибух у Сумах, відставка Волкера, курс гривні на наступні роки
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини США
      Джерело: 24 канал
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