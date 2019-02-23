Выпуск новостей за 13:00: Выборы в Нигерии. Подкуп на Черниговщине
В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 13:00 – в Нигерии начались президентские выборы. Голосование пытаются сорвать террористы, они напали на несколько городов и устроили там взрывы. В сети появилось видео, на котором люди в Чернигове в штабе соратника президента Сергея Березенко якобы говорят о том, что их голоса купили за 500 гривен.
Также в выпуске:
Спасатели Ивано-Франковской области осуществляют подъем на Поп Иван-Черногорский, чтобы эвакуировать оттуда туристов.
В Украину прибудет 357 международных наблюдателей за президентскими выборами.
Ряд европейских банков попался на отмывании кремлевских денег.
В Индии по меньшей мере 65 человек умерло из-за отравления алкоголем, еще полсотни – в больницах.
Источник: 24 канал
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