Випуск новин за 13:00: Вибори у Нігерії. Підкуп на Чернігівщині
У випуску новин за 23 лютого станом на 13:00 – в Нігерії розпочалися президентські вибори. Голосування намагаються зірвати терористи, вони напали на кілька міст і влаштували там вибухи. У мережі оприлюднили відео, на якому люди у Чернігові в штабі соратника президента Сергія Березенка начебто говорять про те, що їхні голоси купили за 500 гривень.
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Джерело: 24 канал
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