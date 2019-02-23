Випуск новин за 13:00: Вибори у Нігерії. Підкуп на Чернігівщині

У випуску новин за 23 лютого станом на 13:00 – в Нігерії розпочалися президентські вибори. Голосування намагаються зірвати терористи, вони напали на кілька міст і влаштували там вибухи. У мережі оприлюднили відео, на якому люди у Чернігові в штабі соратника президента Сергія Березенка начебто говорять про те, що їхні голоси купили за 500 гривень.

Також у випуску: Рятувальники Івано-Франківської області здійснюють підйом на Піп Іван-Чорногірський, щоб евакуювати звідти туристів. До України прибуде 357 міжнародних спостерігачів за президентськими виборами. Низка європейських банків попалися на відмиванні кремлівських грошей. В Індії щонайменше 65 людей загинуло через отруєння алкоголем, ще півсотні – у лікарнях.