Выпуск новостей за 13:00: Выздоровел мэр Монастырыска. Нарушения на пасхальных богослужениях

В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 13:00 – на Тернопольщине от коронавируса выздоровел городской голова. Речь идет о мэре Монастырыска, где зафиксирована вспышка смертоносного недуга – Андрее Старухе. Повторный анализ на COVID-19 показал у него отрицательный результат. Во время пасхальных богослужений правоохранители зафиксировали 19 нарушений по всей Украине.

Также в выпуске: Как украинцы празднуют Пасху дома. Православная церковь Украины получила Благодатный огонь. Как прошли пасхальные богослужения во Львове и Харькове.