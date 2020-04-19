15:06
19 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 13:00: Выздоровел мэр Монастырыска. Нарушения на пасхальных богослужениях

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 13:00 – на Тернопольщине от коронавируса выздоровел городской голова. Речь идет о мэре Монастырыска, где зафиксирована вспышка смертоносного недуга – Андрее Старухе. Повторный анализ на COVID-19 показал у него отрицательный результат. Во время пасхальных богослужений правоохранители зафиксировали 19 нарушений по всей Украине.

      Также в выпуске:

      Как украинцы празднуют Пасху дома.

      Православная церковь Украины получила Благодатный огонь.

      Как прошли пасхальные богослужения во Львове и Харькове.

      Теги: Пасха Коронавирус в Украине Тернополь Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 14:41 Новости о коронавирусе 19 апреля: вспышка из-за Вербного воскресенья, здоровье мэра Монастыриска
      Вероніка Климська
      сегодня , 12:05 Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
      Квітослава Туз