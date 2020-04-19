Выпуск новостей за 13:00: Выздоровел мэр Монастырыска. Нарушения на пасхальных богослужениях
В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 13:00 – на Тернопольщине от коронавируса выздоровел городской голова. Речь идет о мэре Монастырыска, где зафиксирована вспышка смертоносного недуга – Андрее Старухе. Повторный анализ на COVID-19 показал у него отрицательный результат. Во время пасхальных богослужений правоохранители зафиксировали 19 нарушений по всей Украине.
Также в выпуске:
Как украинцы празднуют Пасху дома.
Православная церковь Украины получила Благодатный огонь.
Как прошли пасхальные богослужения во Львове и Харькове.
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