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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 13:00: Одужав мер Монастириська. Порушення під час великодніх богослужінь

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 квітня станом на 13:00 – на Тернопільщині від коронавірусу одужав міський голова. Мова йде про мера Монастириська, де зафіксований спалах смертоносної недуги – Андрія Старуха. Повторний аналіз на COVID-19 показав у нього негативний результат. Під час великодніх богослужінь правоохоронці зафіксували 19 порушень по всій Україні.

      Також у випуску:

      Як українці святкують Великдень вдома.

      Православна церква України отримала благодатний вогонь.

      Як пройшли великодні богослужіння у Львові та Харкові.

      Теги: Великдень Коронавірус в Україні Тернопіль Випуск новин
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