Випуск новин за 13:00: Одужав мер Монастириська. Порушення під час великодніх богослужінь
У випуску новин за 19 квітня станом на 13:00 – на Тернопільщині від коронавірусу одужав міський голова. Мова йде про мера Монастириська, де зафіксований спалах смертоносної недуги – Андрія Старуха. Повторний аналіз на COVID-19 показав у нього негативний результат. Під час великодніх богослужінь правоохоронці зафіксували 19 порушень по всій Україні.
Також у випуску:
Як українці святкують Великдень вдома.
Православна церква України отримала благодатний вогонь.
Як пройшли великодні богослужіння у Львові та Харкові.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 09:15 Головні новини 18 квітня: коронавірус в Онуфрія, пожежі на Житомирщині та дим в Києві
сьогодні , 13:12 Коронавірус у Збройних силах України: за останню добу – три нових випадки
сьогодні , 08:02 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
сьогодні , 12:03 Порушення карантину в Почаївській лаврі: понад 100 вірян впустили всередину храму
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Майже порожнє місто: у Києві люди не пішли до храмів на Великденьсьогодні , 11:55
-
Через коронавірус в США скасували дію закону, направленого на боротьбу з Ку-клукс-кланомсьогодні , 07:39
-
Коли у Мінську обговорять новий список обміну полоненими: відповідь Резніковасьогодні , 10:53
-
"МАУ" організовує спецрейс до США, аби повернути українців додомусьогодні , 09:31
-
Хочеш отримати роботу мрії: конкурс серед випускників усіх медичних університетів Українисьогодні , 09:05
-
Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліціїсьогодні , 11:09
Пропозиції партнерів
Коментарі