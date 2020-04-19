Випуск новин за 13:00: Одужав мер Монастириська. Порушення під час великодніх богослужінь

У випуску новин за 19 квітня станом на 13:00 – на Тернопільщині від коронавірусу одужав міський голова. Мова йде про мера Монастириська, де зафіксований спалах смертоносної недуги – Андрія Старуха. Повторний аналіз на COVID-19 показав у нього негативний результат. Під час великодніх богослужінь правоохоронці зафіксували 19 порушень по всій Україні.

Також у випуску: Як українці святкують Великдень вдома. Православна церква України отримала благодатний вогонь. Як пройшли великодні богослужіння у Львові та Харкові.