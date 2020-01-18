Выпуск новостей за 13:00: Взрыв на фабрике пиротехники в Мексике. Затопление Австралии

В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 13:00 – трагедия на фабрике пиротехники в центральной части Мексики. Взрыв был такой силы, что слышали его за десятки километров. От полученных травм один из работников погиб на месте, а госпитализированная женщина умерла уже в больнице. В Австралии за одну ночь выпала тройная месячная норма осадков.

Также в выпуске: В одном из районов Киева сегодня утром мужчина выпал из окна элитной высотки. Владимир Зеленский не подписал отставку премьера Алексея Гончарука. Государственное бюро расследований вызывает Петра Порошенко на очередную встречу со следователем ведомства.