Випуск новин за 13:00: Вибух на фабриці піротехніки у Мексиці. Затоплення в Австралії
У випуску новин за 18 січня станом на 13:00 – трагедія на фабриці піротехніки у центральній частині Мексики. Вибух був такої сили, що чули його за десятки кілометрів. Від отриманих травм, один із працівників загинув на місці, а госпіталізована жінка померла вже у лікарні. В Австралії за одну ніч випала потрійна місячна норма опадів. Через воду постраждали житлові райони, парки та автомагістралі.
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