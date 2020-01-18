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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      Випуск новин за 13:00: Вибух на фабриці піротехніки у Мексиці. Затоплення в Австралії

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 січня станом на 13:00 – трагедія на фабриці піротехніки у центральній частині Мексики. Вибух був такої сили, що чули його за десятки кілометрів. Від отриманих травм, один із працівників загинув на місці, а госпіталізована жінка померла вже у лікарні. В Австралії за одну ніч випала потрійна місячна норма опадів. Через воду постраждали житлові райони, парки та автомагістралі.

      Також у випуску:

      В одному з районів Києва сьогодні зранку чоловік випав з вікна елітної висотки.

      Володимир Зеленський не підписав відставку прем'єра Олексія Гончарука.

      Державне бюро розслідувань викликає Петра Порошенка на чергову зустріч зі слідчим відомства.

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      Теги: Мексика Випуск новин Австралія
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