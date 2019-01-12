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      Выпуск новостей за 13:00: Взрыв в центре Парижа. Погода в Украине

      Выпуск новостей 47 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 13:00 –в центре Парижа произошел мощный взрыв у здания местной пекарни. 20 человек ранены, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине. Морозы уже отступают и снова будет идти снег. Сегодня перепадет восточным областям – там ожидаются метели, местами налипание мокрого снега и сильный гололед.

      Также в выпуске:

      На харьковском рынке обвалился недостроенный торговый павильон, пострадали 3 человека.

      Кандидат в президенты Анаталий Гриценко подал документы в ЦИК.

      За минувшие сутки ранены двое украинских военных, враг обстреливал наши позиции семь раз.

      Теги: Взрыв Выпуск новостей Погода Жертвы
      Источник: 24 канал
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