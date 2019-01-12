Выпуск новостей за 13:00: Взрыв в центре Парижа. Погода в Украине

В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 13:00 –в центре Парижа произошел мощный взрыв у здания местной пекарни. 20 человек ранены, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине. Морозы уже отступают и снова будет идти снег. Сегодня перепадет восточным областям – там ожидаются метели, местами налипание мокрого снега и сильный гололед.

Также в выпуске: На харьковском рынке обвалился недостроенный торговый павильон, пострадали 3 человека. Кандидат в президенты Анаталий Гриценко подал документы в ЦИК. За минувшие сутки ранены двое украинских военных, враг обстреливал наши позиции семь раз.