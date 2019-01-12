Випуск новин за 13:00: Вибух у центрі Парижа. Погода в Україні

У випуску новин за 12 січня станом на 13:00 –у центрі Парижа стався потужний вибух у будівлі місцевої пекарні. Як наслідок – 20 людей поранено, двоє з них – у вкрай важкому стані. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні. Морози вже відступають і знову сунуть сніги. Сьогодні перепаде східним областям – там очікуються хуртовини, місцями налипання мокрого снігу і сильна ожеледь.

Також у випуску: На харківському ринку обвалився недобудований торговельний павільйон, постраждали 3 людей. Кандидат у президенти Анаталій Гриценко подав документи у ЦВК. За минулу добу поранено двох українських військових, ворог обстрілював наші позиції сім разів.