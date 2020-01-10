Выпуск новостей за 13:00: Задержание боевика. Австралия готовится к мегапожару

В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 13:00 – полицейские на КПВВ "Чонгар" задержали боевика, причастного к оккупации Крыма. В Австралии готовятся к серьезному ухудшению ситуации. По данным спасателей, пожары, бушующие в Новом Южном Уэльсе и Виктории, могут объединиться.

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