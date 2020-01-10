Випуск новин за 13:00: Затримання бойовика. Австралія готується до мегапожежі

У випуску новин за 10 січня станом на 13:00 – поліцейські на КПВВ "Чонгар" затримали бойовика, причетного до окупації Криму. В Австралії готуються до серйозного погіршення ситуації. За даними рятувальників, пожежі, що вирують у Новому Південному Уельсі та Вікторії, можуть об'єднатися.

Також у випуску: Російські найманці продовжують гатити по позиціях наших оборонців, незважаючи на домовленості про режим тиші. В результаті один український військовий загинув. Володимир Зеленський відреагував на заяви світових лідерів про імовірне збиття українського літака в небі над Тегераном. Справу Шеремета продовжують розглядати у суді. Наразі триває апеляція на запобіжний захід одного із підозрюваних у справі – Андрія Антоненка.