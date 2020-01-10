14:28
10 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перший секс цитатою Лукашенка. Катафалки нового покоління
      Вєсті Кремля
      08:54, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський – учасник таємної змови. Масштабний "махач" депутатів
      Вєсті.UA
      08:53, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 13:00: Затримання бойовика. Австралія готується до мегапожежі

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 січня станом на 13:00 – поліцейські на КПВВ "Чонгар" затримали бойовика, причетного до окупації Криму. В Австралії готуються до серйозного погіршення ситуації. За даними рятувальників, пожежі, що вирують у Новому Південному Уельсі та Вікторії, можуть об'єднатися.

      Також у випуску:

      Російські найманці продовжують гатити по позиціях наших оборонців, незважаючи на домовленості про режим тиші. В результаті один український військовий загинув.

      Володимир Зеленський відреагував на заяви світових лідерів про імовірне збиття українського літака в небі над Тегераном.

      Справу Шеремета продовжують розглядати у суді. Наразі триває апеляція на запобіжний захід одного із підозрюваних у справі – Андрія Антоненка. 

      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні
      28087
      Теги: Випуск новин Анексія Криму Австралія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:50 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Ірина Кошанська 37175
      сьогодні , 12:00 "Зрада" у мовчанні Зеленського
      Петро Охотін 2100
      4 січня , 10:00 Які вазони можуть викликати алергію – небезпека домашніх рослин
      1331
      сьогодні , 08:40 Крим ціною в шампанське, або Як Кремлю не вдалося підкупити Естонію
      Віталій Портников 1965
      сьогодні , 08:35 Зняття недоторканності – обман, а Баканов – ворог реформи СБУ: відверте інтерв'ю з Шабуніним
      Олена Трибушна 3877
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук