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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 13:00: Задержание Елены Бережной. Выплаты военным

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 13:00 – перед началом акции "Бессмертный полк" полиция задержала мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную. Женщина пыталась пройти на периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты. Военные на передовой получат еще плюс пять тысяч гривен ежемесячно.

      Также в выпуске:

      В Украине отмечают годовщину боев за Мариуполь.

      Репчатый лук в Украине подорожал в пять раз.

      В Киеве ограничили движение на некоторых улицах.

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      Теги: День Победы 9 мая Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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