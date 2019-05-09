Выпуск новостей за 13:00: Задержание Елены Бережной. Выплаты военным
В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 13:00 – перед началом акции "Бессмертный полк" полиция задержала мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную. Женщина пыталась пройти на периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты. Военные на передовой получат еще плюс пять тысяч гривен ежемесячно.
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Источник: 24 канал
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