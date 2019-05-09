Випуск новин за 13:00: Затримання Олени Бережної. Виплати військовим

У випуску новин за 9 травня станом на 13:00 – перед початком акції "Безсмертний полк" поліція затримала матір загиблої екс-нардепки "Партії регіонів" Олену Бережну. Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу в футболці в кольорах георгіївської стрічки. Військові на передовій отримуватимуть ще плюс п'ять тисяч гривень щомісяця.

Також у випуску: В Україні відзначають річницю боїв за Маріуполь. Ріпчаста цибуля в Україні подорожчала у п'ять разів. У Києві обмежили рух на деяких вулицях.

Джерело: 24 канал