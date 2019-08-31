Выпуск новостей за 13:00: Закрытие дела против Калетника. Почтение памяти нацгвардейцев
В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 13:00 – в последний день работы Юрия Луценко на посту генпрокурора ГПУ закрыла уголовное производство в отношении бывшего заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, подозреваемого по делу "диктаторских законов". Четыре года назад под Верховной Радой бросили боевую гранату из толпы в строй правоохранителей. От взрыва погибли 4 нацгвардейца.
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Источник: 24 канал
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