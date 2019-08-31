Випуск новин за 13:00: Закриття справи проти Калєтніка. Вшанування пам'яті нацгвардійців
У випуску новин за 31 серпня станом на 13:00 – в останній день роботи Юрія Луценка на посаді генпрокурора ГПУ закрила кримінальне провадження проти колишнього заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, підозрюваного у справі "диктаторських законів" . Чотири роки тому під Верховною Радаю жбурнули бойову гранату з натовпу у кордон правоохоронців. Від вибуху загинуло 4 нацгвардійці.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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