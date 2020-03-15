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      Выпуск новостей за 13:00: Закрытие польской границы. Поднятие цен на билеты

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 13:00 – в полночь для иностранцев закрыла границы Польша. Свою работу прекратили 7 пунктов пропуска. МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границ Украины.

      Также в выпуске:

      С 17 марта Украина прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки.

      Кабмин призывает украинцев временно не путешествовать, чтобы уберечься от коронавируса.

      В России верующие выстроились в длинную очередь, чтобы поцеловать икону Иоанна Крестителя. Людей не остановила даже опасность заражения коронавирусом.

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      Теги: Новости Польши Цены МАУ Выпуск новостей
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