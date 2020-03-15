Выпуск новостей за 13:00: Закрытие польской границы. Поднятие цен на билеты
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 13:00 – в полночь для иностранцев закрыла границы Польша. Свою работу прекратили 7 пунктов пропуска. МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границ Украины.
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