Випуск новин за 13:00: Закриття польського кордону. Підняття цін на квитки

У випуску новин за 15 березня станом на 13:00 – опівночі для іноземців закрила кордони Польща. Свою роботу припинили 7 пунктів пропуску. МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордонів України.

Також у випуску: Від 17 березня Україна припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення. Кабмін закликає українців тимчасово не подорожувати, аби вберегтися від коронавірусу. У Росії віряни вишукувалися в довжелезну чергу аби поцілувати ікону Іоанна Хрестителя. Людей не зупинила навіть небезпека зараження на коронавірус.