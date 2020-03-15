14:38
15 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Випуск новин за 13:00: Закриття польського кордону. Підняття цін на квитки

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 березня станом на 13:00 – опівночі для іноземців закрила кордони Польща. Свою роботу припинили 7 пунктів пропуску. МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордонів України.

      Також у випуску:

      Від 17 березня Україна припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення.

      Кабмін закликає українців тимчасово не подорожувати, аби вберегтися від коронавірусу.

      У Росії віряни вишукувалися в довжелезну чергу аби поцілувати ікону Іоанна Хрестителя. Людей не зупинила навіть небезпека зараження на коронавірус.

      Порошенко терміново повернувся з Іспанії, – ЗМІ
      сьогодні
      Теги: Новини Польщі Ціни МАУ Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Сивохо повторює штампи російської пропаганди: кому потрібен план примирення
      Дмитро Гнап
      сьогодні , 13:03 Коронавірус в Україні: як вплине на ринок техніки та чи будуть дорожчати смартфони
      Ірина Полицька
      сьогодні , 12:00 Розсадники дезінформації: хто та де найбільше бреше
      Борис Немировський
      сьогодні , 10:00 Підсумки біатлонного сезону: історичне срібло України і драматична розв'язка у Контіолахті
      Михайло Гема
      сьогодні , 08:40 Пекельний тиждень уряду Шмигаля
      Андрій Вігірінський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук