Випуск новин за 13:00: Закриття польського кордону. Підняття цін на квитки
У випуску новин за 15 березня станом на 13:00 – опівночі для іноземців закрила кордони Польща. Свою роботу припинили 7 пунктів пропуску. МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордонів України.
Також у випуску:
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