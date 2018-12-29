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      Выпуск новостей за 13:00: Землетрясение на Филиппинах. Издевательства над Сущенко

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 декабря, по состоянию на 13:00 – Филиппины потрясло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков был расположен в 84 км на юго-восток от города Пундагитан на острове Минданао. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Романа Сущенко поместили в карцер и издеваются над ним.

      Также в выпуске:

      Вступило в силу продление экономических санкций против России. Под ограничениями страна-оккупант останется до 31 июля.

      В полночь должно было начать действовать "новогоднее перемирие", но оккупанты продолжают обстрелы, ранения получил один военный.

      В Египте туристический автобус подорвался на дороге, двое людей погибли на месте, еще 12 – ранены.

       
       
      Теги: Заложники Украинцы в плену РФ Людмила Денисова Роман Сущенко Филиппины Землетрясение Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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