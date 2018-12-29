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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 13:00: Землетрус на Філіппінах. Знущання над Сущенком

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 грудня станом на 13:00 – Філіппіни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2. Епіцентр підземних поштовхів був розташований за 84 кілометри на південний-схід від міста Пундагітан на острові Мінданао. Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Романа Сущенка помістили в карцер і знущаються над ним.

      Також у випуску:

      Вступило в дію продовження економічних санкцій проти Росії. Під обмеженнями країна-окупант залишиться до 31 липня. 

      Опівночі повинно було почати діяти "новорічне перемир'я", але окупанти продовжують обстріли, поранення отримав один військовий.

      В Єгипті туристичний автобус підірвався на дорозі, двоє людей загинули на місці, ще 12 – поранені.

       
       
      Теги: Випуск новин Землетрус Філіппіни Роман Сущенко Заручники Людмила Денісова Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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