Випуск новин за 13:00: Землетрус на Філіппінах. Знущання над Сущенком

У випуску новин за 29 грудня станом на 13:00 – Філіппіни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2. Епіцентр підземних поштовхів був розташований за 84 кілометри на південний-схід від міста Пундагітан на острові Мінданао. Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Романа Сущенка помістили в карцер і знущаються над ним.

Також у випуску: Вступило в дію продовження економічних санкцій проти Росії. Під обмеженнями країна-окупант залишиться до 31 липня. Опівночі повинно було почати діяти "новорічне перемир'я", але окупанти продовжують обстріли, поранення отримав один військовий. В Єгипті туристичний автобус підірвався на дорозі, двоє людей загинули на місці, ще 12 – поранені.