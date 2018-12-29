Випуск новин за 13:00: Землетрус на Філіппінах. Знущання над Сущенком
У випуску новин за 29 грудня станом на 13:00 – Філіппіни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2. Епіцентр підземних поштовхів був розташований за 84 кілометри на південний-схід від міста Пундагітан на острові Мінданао. Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Романа Сущенка помістили в карцер і знущаються над ним.
Також у випуску:
Вступило в дію продовження економічних санкцій проти Росії. Під обмеженнями країна-окупант залишиться до 31 липня.
Опівночі повинно було почати діяти "новорічне перемир'я", але окупанти продовжують обстріли, поранення отримав один військовий.
В Єгипті туристичний автобус підірвався на дорозі, двоє людей загинули на місці, ще 12 – поранені.
Джерело: 24 канал
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