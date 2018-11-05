Выпуск новостей за 14:00: Активисты в парламенте. Штурм Тернопольского горсовета

В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 14:00 – активисты в парламенте требуют от депутатов расследовать нападения на активистов. В Тернополе отменили повышение цен на проезд в общественном транспорте. Однако этому решению предшествовала драка на крыльце мэрии.

Также в выпуск: На Украину сунут первые заморозки. Суд арестовал бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене, на два месяца без права залога. В Польше в ДТП попал рейсовый автобус, следовавший из Киева в Германию. Пострадали семеро человек. Среди них – беременная женщина и двое детей. США ввели самые жесткие в истории санкции в отношении Ирана.