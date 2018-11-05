Выпуск новостей за 14:00: Активисты в парламенте. Штурм Тернопольского горсовета
В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 14:00 – активисты в парламенте требуют от депутатов расследовать нападения на активистов. В Тернополе отменили повышение цен на проезд в общественном транспорте. Однако этому решению предшествовала драка на крыльце мэрии.
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Источник: 24 канал
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