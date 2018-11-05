Випуск новин за 14:00: Активісти у парламенті. Штурм Тернопільської міськради
У випуску новин за 5 листопада станом на 14:00 – активісти у парламенті вимагають від депутатів розслідувати напади на активістів. У Тернополі скасували підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Проте цьому рішенню передувала бійка на ґанку мерії.
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Джерело: 24 канал
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