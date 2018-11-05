Випуск новин за 14:00: Активісти у парламенті. Штурм Тернопільської міськради

У випуску новин за 5 листопада станом на 14:00 – активісти у парламенті вимагають від депутатів розслідувати напади на активістів. У Тернополі скасували підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Проте цьому рішенню передувала бійка на ґанку мерії.

Також у випуск: На Україну сунуть перші заморозки. Суд арештував колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді, на два місяці без права застави. У Польщі у ДТП потрапив рейсовий автобус, який прямував з Києва до Німеччини. Постраждали семеро людей. Серед них – вагітна жінка та двоє дітей. США ввели найжорсткіші в історії санкції щодо Ірану.