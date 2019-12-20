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      Выпуск новостей за 14:00: Апелляция Антоненко и Кузьменко. Закрытие теневых игровых залов

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 14:00 – рассмотрение апелляции Антоненко, которого подозревают в убийстве Шеремета, перенесли. Киевский апелляционный суд изменил день рассмотрения жалобы на понедельник, хотя должен был это сделать сегодня. Еще до появления распоряжения Кабмина силовики во всех регионах начали проводить массовые обыски игорных заведений и лотерей.

      Также в выпуске:

      Белорусы снова планируют сегодня выйти с акциями протеста в Минске.

      Вечером на трассе Львов-Рава-Русская близ села Пилы не разминулись легковушка и грузовик.

      С начала этох суток российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного.

      Обмен удерживаемыми лицами: часть отказывается возвращаться в ОРДЛО
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      Теги: Игорный бизнес Выпуск новостей
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