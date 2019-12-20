Випуск новин за 14:00: Апеляція Антоненка та Кузьменка. Закриття тіньових гральних залів

У випуску новин за 20 грудня станом на 14:00 – розгляд апеляції Антоненка, якого підозрюють у вбивсті Шеременти, перенесли. Київський апеляційний суд змінив день розгляду скарги на понеділок, хоч мав це зробити сьогодні. Ще до появи розпорядження Кабміну силовики у всіх регіонах почали проводити масові обшуки гральних закладів і лотерей. Зокрема, в Києві та Харкові їх почали закривати ще з учора.

Також у випуску: Білоруси знову планують сьогодні вийти з акціями протесту в Мінську. Ввечері на трасі Львів-Рава-Руська неподалік села Пили не розминувся легковик та вантажівка. З початку цієї доби російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцях Невельського та Славного.