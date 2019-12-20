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      ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 14:00: Апеляція Антоненка та Кузьменка. Закриття тіньових гральних залів

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 грудня станом на 14:00 – розгляд апеляції Антоненка, якого підозрюють у вбивсті Шеременти, перенесли. Київський апеляційний суд змінив день розгляду скарги на понеділок, хоч мав це зробити сьогодні. Ще до появи розпорядження Кабміну силовики у всіх регіонах почали проводити масові обшуки гральних закладів і лотерей. Зокрема, в Києві та Харкові їх почали закривати ще з учора.

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      Теги: Випуск новин Гральний бізнес
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