Выпуск новостей за 14:00: Апелляция для украинских моряков. Уменьшение количества ФОПов
В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 14:00 – в Москве рассматривают апелляцию для украинских моряков – Олега Мельничука, Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки, о продлении срока ареста. В Министерстве социальной политики хотят запретить компаниям нанимать физических лиц-предпринимателей.
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Источник: 24 канал
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