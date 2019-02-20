Випуск новин за 14:00: Апеляція для українських моряків. Зменшення кількості ФОПів

У випуску новин за 20 лютого станом на 14:00 – у Москві розглядають апеляцію для українських моряків – Олега Мельничука, Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки, щодо продовження терміну арешту. У Міністерстві соціальної політики хочуть заборонити компаніям наймати фізичних осіб-підприємців.

Також у випуску: Генпрокурор Юрій Луценко назвав імена посадовців, які керували розстрілами на Майдані. В Україні створили нову реактивну систему залпового вогню. Кішка Карла Лагерфельда може отримати спадок дизайнера.