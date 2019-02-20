Випуск новин за 14:00: Апеляція для українських моряків. Зменшення кількості ФОПів
У випуску новин за 20 лютого станом на 14:00 – у Москві розглядають апеляцію для українських моряків – Олега Мельничука, Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки, щодо продовження терміну арешту. У Міністерстві соціальної політики хочуть заборонити компаніям наймати фізичних осіб-підприємців.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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