Выпуск новостей за 14:00: Бешеный бык на Николаевщине. Санкции США против России

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 14:00 – на Николаевщине бешеный бык напал на людей, полиции пришлось останавливать его выстрелами. Россия будет отвечать за отравления Сергея и Юлии Скрипаль и перед Соединенными Штатами, там анонсировали введение новых антироссийских санкций.

Также в выпуске: Ходатайство матери Олега Сенцова о его помиловании передали в соответствующую комиссию. Дерзкий утренний обстрел боевиков, из-за него на несколько часов остановилась работа КПВВ "Майорское". Луценко заявил, что активистку Гандзюк облили кислотой по заказу правоохранительных органов и госструктур.