Выпуск новостей за 14:00: Бешеный бык на Николаевщине. Санкции США против России
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 14:00 – на Николаевщине бешеный бык напал на людей, полиции пришлось останавливать его выстрелами. Россия будет отвечать за отравления Сергея и Юлии Скрипаль и перед Соединенными Штатами, там анонсировали введение новых антироссийских санкций.
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Источник: 24 канал
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