Випуск новин за 14:00: Скажений бик на Миколаївщині. Санкції США проти Росії
У випуску новин за 9 серпня станом на 14:00 – на Миколаївщині скажений бик напав на людей, поліції довелося зупиняти його пострілами. Росія відповідатиме за отруєння Сергія та Юлії Скрипалів і перед Сполученими Штатами, там анонсували запровадження нових антиросійських санкцій.
Також у випуску:
Клопотання матері Олега Сенцова про його помилування передали у відповідну комісію.
Зухвалий ранковий обстріл бойовиків, через нього на кілька годин спинилась робота КПВВ "Майорське".
Луценко заявив, що активістку Гандзюк облили кислотою на замовлення правоохоронців та держструктур.
Джерело: 24 канал
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