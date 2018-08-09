Випуск новин за 14:00: Скажений бик на Миколаївщині. Санкції США проти Росії

У випуску новин за 9 серпня станом на 14:00 – на Миколаївщині скажений бик напав на людей, поліції довелося зупиняти його пострілами. Росія відповідатиме за отруєння Сергія та Юлії Скрипалів і перед Сполученими Штатами, там анонсували запровадження нових антиросійських санкцій.

Також у випуску: Клопотання матері Олега Сенцова про його помилування передали у відповідну комісію. Зухвалий ранковий обстріл бойовиків, через нього на кілька годин спинилась робота КПВВ "Майорське". Луценко заявив, що активістку Гандзюк облили кислотою на замовлення правоохоронців та держструктур.