Выпуск новостей за 14:00: Безопасность Facebook. Дело против Авакова
В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 14:00 – основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что на устранение проблемы с утечкой данных пользователей уйдет несколько лет. В России возбудили дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
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Источник: 24 Канал
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