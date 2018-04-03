Выпуск новостей за 14:00: Безопасность Facebook. Дело против Авакова

В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 14:00 – основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что на устранение проблемы с утечкой данных пользователей уйдет несколько лет. В России возбудили дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Также в выпуске: Во Франции сегодня началась одна из самых масштабных забастовок. Белый дом подтвердил предстоящую встречу Трампа и Путина. Депутаты провалили голосование за отмену е-деклараций.