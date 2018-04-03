Випуск новин за 14:00: Безпека Facebook. Справа проти Авакова
У випуску новин за 3 квітня станом на 14:00 – засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що на усунення проблеми з витоком даних користувачів піде кілька років. У Росії порушили справу проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Також у випуску:
У Франції сьогодні розпочався один із наймасштабніших страйків.
Білий дім підтвердив майбутню зустріч Трампа і Путіна.
Депутати провалили головування за скасування е-декларацій.
Джерело: 24 Канал
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