Випуск новин за 14:00: Безпека Facebook. Справа проти Авакова

У випуску новин за 3 квітня станом на 14:00 – засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що на усунення проблеми з витоком даних користувачів піде кілька років. У Росії порушили справу проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Також у випуску: У Франції сьогодні розпочався один із наймасштабніших страйків. Білий дім підтвердив майбутню зустріч Трампа і Путіна. Депутати провалили головування за скасування е-декларацій.