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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Безпека Facebook. Справа проти Авакова

Випуск новин 47 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 квітня станом на 14:00 – засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що на усунення проблеми з витоком даних користувачів піде кілька років. У Росії порушили справу проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Також у випуску:

У Франції сьогодні розпочався один із наймасштабніших страйків.

Білий дім підтвердив майбутню зустріч Трампа і Путіна.

Депутати провалили головування за скасування е-декларацій.

Теги: Новини Росії Випуск новин Новини США Facebook Марк Цукерберг Володимир Путін Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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