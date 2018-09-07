Выпуск новостей за 14:00: Бизнес Оксаны Марченко. Непогода на Донбассе
В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 14:00 – жена лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко контролирует компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России. Непогода бушует на Донбассе, без света осталась часть Мариуполя и еще два населенных пункта.
Также в выпуске:
В поездах киевского метрополитена устанавливают современные мониторы и видеокамеры.
В Бразилии тяжело ранили кандидата в президенты Жаира Болсонару.
Украина стартовала с победы над Чехией в Лиге наций.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии