Выпуск новостей за 14:00: Бизнес Оксаны Марченко. Непогода на Донбассе

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 14:00 – жена лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко контролирует компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России. Непогода бушует на Донбассе, без света осталась часть Мариуполя и еще два населенных пункта.

Также в выпуске: В поездах киевского метрополитена устанавливают современные мониторы и видеокамеры. В Бразилии тяжело ранили кандидата в президенты Жаира Болсонару. Украина стартовала с победы над Чехией в Лиге наций.