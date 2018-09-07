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Выпуск новостей за 14:00: Бизнес Оксаны Марченко. Непогода на Донбассе

Выпуск новостей 55 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 14:00 – жена лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко контролирует компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России. Непогода бушует на Донбассе, без света осталась часть Мариуполя и еще два населенных пункта.

Также в выпуске:

В поездах киевского метрополитена устанавливают современные мониторы и видеокамеры.

В Бразилии тяжело ранили кандидата в президенты Жаира Болсонару.

Украина стартовала с победы над Чехией в Лиге наций.

 

Теги: Новости России Выпуск новостей Погода Непогода в Украине нефть Виктор Медведчук Электроэнергия Новости Мариуполя Авдеевка Новости Донецка
Источник: 24 канал
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