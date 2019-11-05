Выпуск новостей за 14:00: Бюджет-2020. Пожар в Ровно
В выпуске новостей за 5 ноября по состояние на 14:00 – премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представили проект бюджета на 2020 год ко второму чтению. В центре Ровно сгорел ресторан. Ожоги лица и рук получил охранник, который самостоятельно взялся тушить пожар до приезда спасателей.
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