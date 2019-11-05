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      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 14:00: Бюджет-2020. Пожар в Ровно

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 ноября по состояние на 14:00 – премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представили проект бюджета на 2020 год ко второму чтению. В центре Ровно сгорел ресторан. Ожоги лица и рук получил охранник, который самостоятельно взялся тушить пожар до приезда спасателей.

      Также в выпуске:

      В Броварах Peugeot вылетел на встречную полосу и столкнулся Daewoo Lanos. Женщину-водителя этой машины спасти не удалось – погибла сразу.

      Людмила Денисова заявила, что четверо украинских политзаключенных нуждаются в немедленной госпитализации.

      В столичной подземке снова искали взрывчатку. С утра в полицию позвонили неизвестные и сообщили о минировании центральных станции – Майдана Независимости на Дворец спорта.

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      Теги: Выпуск новостей
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