Випуск новин за 14:00: Бюджет-2020. Пожежа у Рівному

У випуску новин за 5 листопада станом на 14:00 – прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентували проєкт Бюджету на 2020 рік до другого читання. В центрі Рівного згорів ресторан. Опіки обличчя та рук отримав охоронець, який самостійно взявся гасити пожежу до приїзду рятувальників.

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