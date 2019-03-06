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      Выпуск новостей за 14:00: Дела о незаконном обогащении. Взрывные пикеты в Лондоне

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 14:00 – НАБУ закроет 65 дел в части о незаконном обогащении, другие факты коррупционной деятельности в рамках этих производств – будут расследовать и в дальнейшем. В аэропортах и на главном вокзале Лондона полиция обнаружила миниатюрные самодельные взрывные устройства. Во время их раскрытия, они взорвались, но никто не пострадал.

      Также в выпуске:

      Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Гандзюк, отстранили от должности.

      В Одессу прибыли два военных корабля морских сил Турции в рамках ежегодных учений "Голубая родина-2019".

      На Днепропетровщине занялись ангары предприятия по изготовлению пластиковых изделий, в дыму все село.

      blog_ava
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      Теги: Коррупция НАБУ Выпуск новостей Лондон Взрыв
      Источник: 24 канал
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