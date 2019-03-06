Випуск новин за 14:00: Справи про незаконне збагачення. Вибухові пікети в Лондоні
У випуску новин за 6 березня станом на 14:00 – НАБУ закриє 65 справ у частині про незаконне збагачення, інші факти корупційної діяльності в межах цих проваджень – розслідуватимуть і надалі. В аеропортах і на головному вокзалі Лондона поліція виявила мініатюрні саморобні вибухові пристрої. Під час їх розкриття, вони вибухнули, але ніхто не постраждав.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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