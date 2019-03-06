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      Випуск новин за 14:00: Справи про незаконне збагачення. Вибухові пікети в Лондоні

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 березня станом на 14:00 – НАБУ закриє 65 справ у частині про незаконне збагачення, інші факти корупційної діяльності в межах цих проваджень – розслідуватимуть і надалі. В аеропортах і на головному вокзалі Лондона поліція виявила мініатюрні саморобні вибухові пристрої. Під час їх розкриття, вони вибухнули, але ніхто не постраждав.

      Також у випуску:

      Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Гандзюк, відсторонили від посади.

      До Одеси прибули два військові кораблі морських сил Туреччини у рамках щорічних навчань "Блакитна батьківщина-2019".

      На Дніпропетровщині зайнялися ангари підприємства з виготовлення пластикових виробів, у диму все село.

      blog_ava
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      Теги: НАБУ Корупція Випуск новин Вибух Лондон
      Джерело: 24 канал
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