Выпуск новостей за 14:00: Дело Вышинского. Заказчик убийства Бабченко
В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 14:00 – главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил защиты у Путина. Вячеслав Пивоварник – человек, которого называют заказчиком убийства Аркадия Бабченко.
Также в выпуске:
Арест без права внесения залога избрали организатору неудавшегося убийства журналиста Аркадия Бабченко Борису Герману.
Оккупанты заставляют украинского политзаключенного Александра Кольченко принять российское гражданство.
В Днепре умерло двое ранее раненых бойцов с Востока, и уже в эти сутки трех наших военнослужащих забрали в госпиталь.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии