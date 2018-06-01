Випуск новин за 14:00: Справа Вишинського. Замовник вбивства Бабченка

У випуску новин за 1 червня станом на 14:00 – головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський відмовився від українського громадянства та поприсив захисту у Путіна. В'ячеслав Пивоварник – людина, яку називають замовником убивства Аркадія Бабченка.

Також у випуску: Арешт без права внесення застави обрали організатору невдалого вбивства журналіста Аркадія Бабченка Борису Герману. Окупанти змушують українського політв'язня Олександра Кольченка прийняти російське громадянство. У Дніпрі померло двоє раніше поранених бійців зі Сходу, і вже цієї доби трьох наших військовослужбовців забрали до шпиталю.