Випуск новин за 14:00: Справа Вишинського. Замовник вбивства Бабченка
У випуску новин за 1 червня станом на 14:00 – головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський відмовився від українського громадянства та поприсив захисту у Путіна. В'ячеслав Пивоварник – людина, яку називають замовником убивства Аркадія Бабченка.
Також у випуску:
Арешт без права внесення застави обрали організатору невдалого вбивства журналіста Аркадія Бабченка Борису Герману.
Окупанти змушують українського політв'язня Олександра Кольченка прийняти російське громадянство.
У Дніпрі померло двоє раніше поранених бійців зі Сходу, і вже цієї доби трьох наших військовослужбовців забрали до шпиталю.
Джерело: 24 Канал
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