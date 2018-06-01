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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 14:00: Справа Вишинського. Замовник вбивства Бабченка

Випуск новин 54 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 червня станом на 14:00 – головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський відмовився від українського громадянства та поприсив захисту у Путіна. В'ячеслав Пивоварник – людина, яку називають замовником убивства Аркадія Бабченка.

Також у випуску:

Арешт без права внесення застави обрали організатору невдалого вбивства журналіста Аркадія Бабченка Борису Герману.

Окупанти змушують українського політв'язня Олександра Кольченка прийняти російське громадянство.

У Дніпрі померло двоє раніше поранених бійців зі Сходу, і вже цієї доби трьох наших військовослужбовців забрали до шпиталю.

Теги: "Вбивство" Аркадія Бабченка Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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