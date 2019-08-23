Выпуск новостей за 14:00: Должность вице-спикера в Раде. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 14:00 – от должности вице-спикера в Верховной Раде отказались представители "Батькивщины", "Европейской Солидарности" и "Голоса". Пророссийские боевики продолжают игнорировать режим тишины и наоборот – увеличили активность. Они 13 раз открывали огонь, в результате двое украинских бойцов ранены.

Также в выпуске: "Батькивщина" сняла свою кандидатуру на должность вице-спикера. В Польше одна молния убила четырех человек, еще десятки ранены. В Киеве президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия желто-голубого флага в День Государственного флага Украины.

Источник: 24 канал