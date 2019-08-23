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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 14:00: Посада віце-спікера у Раді. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 серпня станом на 14:00 – від посади віце-спікера у Верховній Раді відмовились представники "Батьківщини", "Європейської Солідарності" і "Голосу". Проросійські бойовики продовжують ігнорувати режим тиші і навпаки – збільшили активність. Вони 13 разів відкривали вогонь, в результаті двоє українських бійців поранені.

      Також у випуску:

      "Батьківщина" зняла свою кандидатуру на посаду віце-спікера.

      В Польщі одна блискавка вбила чотирьох людей, ще десятки поранені.

      У Києві президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття жовто-блакитного стягу до Дня Державного прапора України.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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