Випуск новин за 14:00: Посада віце-спікера у Раді. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 23 серпня станом на 14:00 – від посади віце-спікера у Верховній Раді відмовились представники "Батьківщини", "Європейської Солідарності" і "Голосу". Проросійські бойовики продовжують ігнорувати режим тиші і навпаки – збільшили активність. Вони 13 разів відкривали вогонь, в результаті двоє українських бійців поранені.

Також у випуску: "Батьківщина" зняла свою кандидатуру на посаду віце-спікера. В Польщі одна блискавка вбила чотирьох людей, ще десятки поранені. У Києві президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття жовто-блакитного стягу до Дня Державного прапора України.

Джерело: 24 канал