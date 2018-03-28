Выпуск новостей за 14:00: Джамала родила первенца. Митинг за отставку Путина
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 14:00 – украинская певица Джамала родила сына. Из-за пожара в Кемерово люди в Москве и Питере требуют отставки Путина.
Также в выпуске:
На Прикарпатье психически больная мать забила молотком семилетнюю дочь.
Российские оккупанты продолжают обстреливать наши войска на фронте.
Младенец, которого выбросила в реку в Николаеве мать, борется за жизнь.
Источник: 24 Канал
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