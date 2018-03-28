Випуск новин за 14:00: Джамала народила первістка. Мітинг за відставку Путіна
У випуску новин за 28 березня станом на 14:00 – українська співачка Джамала народила сина. Через пожежу в Кемерово люди в Москві та Пітері вимагають відставки Путіна.
Також у випуску:
На Прикарпатті психічнохвора мати забила молотком семирічну дочку.
Російські окупанти продовжують обстрілювати наші війська на фронті.
Немовля, яке викинула в річку в Миколаєві мати, бореться за життя.
Джерело: 24 Канал
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