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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      Выпуск новостей за 14:00: Филарет о разделении ПЦУ. Награждение Лысова

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 14:00 – в комментарии одному из украинских телеканалов почетный патриарх Филарет отметил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Кроме этого, он также заверил, что УПЦ КП до сих пор существует. Действующий президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени скандального застройщика и экс-регионала Игоря Лысова.

      Также в выпуске:

      13 мая суд в Киеве должен принять решение, наказывать ли Владимира Зеленского за то, что он показал свой заполненный бюллетень на выборах на камеры.

      В Брюсселе министры иностранных дел государств-членов ЕС и стран-партнеров собираются на двухдневный саммит по случаю 10-летия инициативы Восточного партнерства.

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      Теги: Петр Порошенко Выпуск новостей Филарет Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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