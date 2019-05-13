Выпуск новостей за 14:00: Филарет о разделении ПЦУ. Награждение Лысова

В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 14:00 – в комментарии одному из украинских телеканалов почетный патриарх Филарет отметил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Кроме этого, он также заверил, что УПЦ КП до сих пор существует. Действующий президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени скандального застройщика и экс-регионала Игоря Лысова.

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В Брюсселе министры иностранных дел государств-членов ЕС и стран-партнеров собираются на двухдневный саммит по случаю 10-летия инициативы Восточного партнерства.

В Тель-Авиве состоялось открытие Евровидения-2019, в этом году Украина не будет участвовать в конкурсе.

В Литве не смогли избрать нового президента в первом туре выборов: никто из кандидатов не набрал более 50% голосов.